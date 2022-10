Verso Milan-Juventus, queste le probabili formazioni delle due squadre

In attesa del big match di domani, vediamo qual è la probabile formazione del Milan per fronteggiare i bianconeri.

Redazione Il Milanista

Domani pomeriggio il Milanha la necessità di ripartire in campionato, dopo la sconfitta subita in Champions League. A San Siro arriva la Juventus, reduce da due vittorie consecutive. I rossoneri vogliono dimenticare quanto successo mercoledì sera e non vogliono perdere punti contro una diretta rivale. Arrivano buone notizie per mister Pioli: Theo Hernandez ha risolto i suoi problemi fisici e domani tornerà titolare. Il francese è pronto a riprendersi il posto sulla sinistra della difesa e a ricomporre una fascia dominante insieme a Leao.

Sotto osservazione ci sarà proprio la retroguardia rossonera, che in Champions League ha subìto tre gol dagli inglesi. Domani sarà chiamata a fronteggiare un attacco molto diverso rispetto a quello dei Blues, ma comunque temibile. I bianconeri infatti dovrebbero riproporre sia Milik che Vlahovic in attacco. Avrebbe fatto sicuramente comodo l’esperienza e la fisicità di Kjaer, che però non è convocabile per infortunio. Per tale motivo mister Pioli sta pensando a chi schierare titolare e potrebbe giocarsi la carta Gabbia o Thiaw per contrastare l’avanzata delle punte bianconere.

Ad oggi la formazione rossonera dovrebbe essere composta da Tatarusanu in porta. In difesa spazio alla coppia centrale formata da Kalulu e Tomori, con Dest e Hernandez sulle fasce. A centrocampo ci saranno Tonali e Bennacer, con il solito tridente formato da Krunic, De Ketelaere e Leao. In avanti Giroud unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.