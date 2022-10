Verso Milan-Juventus: saranno le motivazioni giuste a fare la differenza

In attesa del big match di San Siro, proviamo a capire quali saranno i fattori determinanti per la vittoria del Milan.

Domani pomeriggio alle 18 andrà in scena a San Siro il big match tra Milan e Juventus . I padroni di casa sentono la necessità di ripartire nel migliore dei modi, dopo la disfatta dello Stamford Bridge. I rossoneri infatti sono reduci dalla trasferta inglese, persa mercoledì sera per 3-0. Gli uomini di Pioli sono consapevoli della necessità di ripartire subito in campionato e di non farsi scoraggiare da questa pesante sconfitta. A determinare il successo di domani saranno proprio le motivazioni delle due squadre, in due condizioni totalmente differenti.

I Campioni d’Italia arrivano alla super sfida dopo una brutta sconfitta in Europa , la prima della stagione. Finora il Milan aveva infatti pareggiato e vinto le due partite di Champions League, mentre ora si trova al terzo posto con quattro punti. Il compito degli uomini di Pioli è evitare che questo ko possa avere delle ripercussioni sulla Serie A. In campionato la situazione è migliore, con i Diavoli al quinto posto con 17 punti. Una buona notizia arriva da Theo Hernandez , che tornerà a disposizione di mister Pioli . Fattore importante, perché il francese tornerà nel suo posto a sinistra e ricreerà la solida catena con Leao.

Dall’altra parte i bianconeri arrivano al big match con soli 13 punti e al settimo posto in classifica. Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione per gli uomini di Allegri, che nel solo mese di settembre hanno ottenuto due pareggi e tre sconfitte. La sosta per le Nazionali è stata molto importante per loro, che sono riusciti a recuperare energie essenziali. Nelle ultime due partite infatti i bianconeri hanno ottenuto due vittorie, contro Bologna e Maccabi Haifa, riaprendo il cammino in entrambe le competizioni. Dunque domani pomeriggio si sfideranno il Milan (voglioso di reagire) e la Juve (desiderosa di continuare su questa striscia positiva): a fare la differenza saranno sicuramente le motivazioni.