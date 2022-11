Verso Milan-Fiorentina, probabili formazioni: pochi cambi per Pioli

In attesa della partita di domenica pomeriggio, proviamo a vedere quali saranno le scelte dei due mister per Milan-Fiorentina

Redazione Il Milanista

Domenica pomeriggio il Milanaffronterà in casa la Fiorentina, per l’ultima partita del campionato prima della sosta per il Mondiale. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro la Cremonese e vogliono ottenere i tre punti per non prendere troppo distacco dai partenopei primi in classifica. I viola invece si trovano in decima posizione con 19 punti.

Per l’ultima partita del 2022 mister Pioli non potrà contare sugli infortunati Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic. Il tecnico rossonero si affiderà sempre alla difesa a quattro, formata da Kalulu sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra. La coppia centrale del reparto difensivo sarà costituita da Tomori con Kjaer o Gabbia. A centrocampo torna la solida coppia formata da Bennacer e Tonali, mentre in avanti torna Giroud. Il tridente della mediana dovrebbe essere costituito da Leao a sinistra e Messias a destra. Da capire chi invece occuperà la posizione centrale tra Krunic, Diaz e De Ketelaere.

Il tecnico viola starebbe pensando di usare il 4-3-3, con Terraciano in porta. In difesa spazio a Quarta, insieme a Milenkovic, Dodò e Biraghi. A centrocampo ci sarà l’ex Bonaventura con Amrabat e Mandragora. In avanti spazio a Ikonè e Kouamè, a supporto di Jovic. Attenzione però all’altro ex Saponara, che farà di tutto per essere tra i titolari.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Krunic, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikonè, Jovic, Kouamè.