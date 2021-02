Verso Milan-Crotone, le parole di Pioli in conferenza stampa

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa il match tra Milan e Crotone, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’opinione che arriva dall’esterno. Quello che dicono di noi, all’esterno, non c’interessa. Vogliamo ottenere i risultati migliori possibili.

Sulla preparazione di Milan-Crotone. La settimana lunga ci ha aiutato. Chi era affaticato ha avuto la possibilità di rifiatare, chi aveva bisogno di lavorare di più lo ha fatto con i giusti atteggiamenti. Il Crotone secondo me meritava di più in classifica. Credo che questa settimana di lavoro avrà positiva se avremo ottenuto i tre punti.

Sul Crotone. Giocano bene, palleggiano bene. Non so che attaccanti schiereranno, perché hanno diverse possibilità. Dovremmo essere compatti e bravi con i tempi di pressione. Dobbiamo fare la miglior partita possibile, servirà pulizia nel gesto e precisione.

Se questo è un Milan coraggioso. A noi il coraggio non è mai mancato, nemmeno a me, nelle scelte. Soprattuto perché ho giocatori qualità disposti al sacrificio per la squadra e quanto aumenta le possibilità di vincere.

Se Bennacer se parte dal primo minuto E’ tutta da valutare perché non si è allenato a causa della febbre.

Sui giovani del Milan. Secondo me noi siamo una squadra adesso e questo è quello che conta. C’è una regola molto semplice nel calcio, giochi la domenica per come ti alleni durante la settimana e viceversa. Siamo Squadra che lavora per ottenere il massimo, non ci sono giovani o vecchi.

Sul ritorno di Bennacer e le pressioni su Tonali. Le pressioni ci sono per tutti. A questi livelli o mangi o vieni mangiato, come dice Ibrahimovic.

Sugli avversari che lo preoccupano maggiormente per la corsa Champions. La mia unica preoccupazione è la mia squadra. Migliorare il nostro livello tecnico e quello tattico. La preoccupazione deve essere esclusivamente su di noi. Tutte la prime 7 in classifica hanno la possibilità di vincere lo scudetto ed arrivare in Champions League. Alla fine dei conti solo 4 saranno soddisfatte, 3 invece no. Noi vogliamo far parte delle prime 4. Saranno determinanti le ultime 5/6 partite.

Su Calhanoglu, il Covid e se partirà dalla panchina domani. Ha avuto qualche sintomo, per noi è molto importante. Deciderò domani se farlo scendere in campo dal primo minuto o se a partita in corso.

Su Ibrahimovic. Ibra è determinato, anche contro il Bologna mi è piaciuto moltissimo, così come tutta la nostra fase offensiva. Sono stati incisivi al Dall’Ara. Questa settimana di allenamento ci ha permesso di allenarci meglio.

Sul rendimento casalingo del Milan. Il fatto che le ultime due a San Siro senza vittoria deve essere uno stimolo per noi. Abbiamo sempre fatto bene in trasferta, ed è difficile migliorare questa statistica. Qualche rimpianto per alcune gare giocate a San Siro e non vinte c’è, come contro il Verona e il Parma.

Sul testa a testa con l’Inter e se cambia qualcosa il fatto che la squadra di Conte abbia giocato prima. Dobbiamo abituarci a queste pressioni, per continuare il campionato. Diminuiranno anche le partite, continuo a pensare e credere che queste pressioni sono un privilegio. Non è la prima volta che l’Inter riesce a superarci prima della nostra gara. Ma noi siamo concentrati sul Crotone e non sulla classifica.

Sulla rivalità con l’Inter e lo scontro anche in classifica. Non ci interessa la classifica parziale, vincere con il Crotone e poi vedere la classifica solo domani sera.

Sul campionato del Milan, al giro di boa. Siamo a metà della salita e le pendenze più difficile devono ancora arrivare. E’ così per noi e per tutte le altre squadre. Non possiamo accontentarci , dobbiamo alzare il nostro livello. Le partite importanti arrivano e quella di domani è una di questa. Dobbiamo mettere in campo più qualità e intensità.

Sulla prima settimana libera da partite, la differenza con i turni infrasettimanali. Non ci succedeva da molto tempo, siamo andati a fondo su alcune questioni tattiche, così come dal punto di vista fisico. E’ stata una buona settimana di lavoro, è stata utile per la gara di domani.