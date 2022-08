Verso Milan-Bologna: ecco il match preview della gara contro i rossoblù

Il Milan affronterà la squadra di Mihajlovic a San Siro per la terza giornata di campionato. Ecco il match preview della gara.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 20:45 a San Siro il Milan affronterà la formazione di mister Mihajlovic. In attesa della gara, vediamo il match preview pubblicato dalla società rossonera sul sito acmilan.com:

QUI MILANELLO

L'appuntamento di questa sera contro il Bologna apre, per il Milan, un ciclo di sette partite in tre settimane. Un calendario che dovrebbe portare a delle rotazioni nell'undici rossonero, rimasto pressoché invariato nelle prime due giornate. Con soltanto Ibrahimović e Krunić indisponibili, la sfida contro i rossoblù potrebbe essere la prima da titolare con la maglia del Milan per Charles De Ketelaere. Mister Pioli, in conferenza stampa, ha confermato il ballottaggio in avanti tra Giroud e Origi.

"Sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà", così Mister Pioli in conferenza alla vigilia. "Dobbiamo unire la vittoria al giocare bene. Abbiamo scritto la storia con lo Scudetto, ma questa squadra ha voglia di aprire un'altra pagina. Fino a che vedrò questo negli occhi dei miei giocatori mi riterrò un allenatore fortunato. Con il Bologna giocherà la migliore formazione, anche in base agli avversari".

QUI BOLOGNA

I rossoblù sono reduci da un inizio di stagione fatto di un punto in due partite (Lazio e Hellas Verona) abbastanza simili tra loro: in entrambi i casi sono passati per primi in vantaggio ed entrambe le volte hanno terminato il match in 10 uomini. Per tale motivo l'unico assente, per squalifica, è Riccardo Orsolini, mentre torna a disposizione, dopo un turno di stop, il difensore francese Soumaoro.

Siniša Mihajlović dovrebbe affidarsi al suo consueto 3-5-2, con alcuni punti fermi - Skorupski tra i pali, Medel al centro della difesa, Domínguez in regia e Arnautović in attacco - e due ballottaggi, Lucumí-Bonifazi nei tre di difesa e Sansone-Barrow come seconda punta. "Sono convinto che in casa del Milan faremo una grande prestazione", le parole dell'allenatore serbo alla vigilia. "Cercheremo di fare la partita dell'ultima volta. Non so se basterà per vincere, ma ci proveremo come sempre. Ci saranno tantissime persone a San Siro, dovremo rimanere lucidi".