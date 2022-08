Mercato Milan, raffica Di Marzio: news bomba Leao-CR7 più altri due nomi

Tra le voci su Rafael Leao, news a sorpresa e i colpi in entrata che ancora servono al Milan per concludere la propria campagna acquisti, in queste ore stanno circolando davvero molte notizie di mercato in ambiente rossonero. Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato, ne ha svelate varie in diretta su Sky Sport.