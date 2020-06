Verso Lecce-Milan, le parole di Liverani in conferenza stampa

Verso Lecce-Milan, le parole di Liverani

MILANO – Le parole di Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A: “La nostra squadra non rispecchia molto i pronostici, possiamo vincere o perdere con tutti. È normale che i valori sul campo saranno differenti tra noi e il Milan, ma in questo momento tutto è un’incognita”.

Che partita si aspetta?

“Difficile, contro una squadra che contro la Juventus ho visto in forma. Hanno individualità, che noi possiamo colmare solo con il collettivo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live