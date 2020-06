Verso Lecce-Milan, i precedenti dell'arbitro Valeri di Roma

MILANO – Sarà Paolo Valeri a dirigere Lecce-Milan, in programma domani alle 19.30. Il fischietto romano verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Liberti. Al quarto uomo ci sarà Illuzzi, al VAR Doveri e Fiorito. Positivi i precedenti tra Valeri e il Milan, con il fischietto laziale i rossoneri hanno infatti ottenuto 17 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. A destare più curiosità sono invece i precedenti in Serie A con il Lecce: solo 7 gare in cui i salentini hanno ottenuto 2 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta datata stagione 2008/09. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live