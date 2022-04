Verso Lazio-Milan, le ultime: Ibra e Rebic in gruppo, assente Bennacer

Tutto pronto per la sfida di domani sera dell’Olimpico. Tra i convocati del Milan ci saranno Ibra e Rebic, mentre assente sarà Bennacer.

Come riferito questa mattina da Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta su Sky Sport 24 da Milanello, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic hanno svolto la prima parte del lavoro con il resto del gruppo. I due giocatori stanno bene e saranno convocati per la partita di domani sera , come confermato dal mister Stefano Pioli oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Zlatan è comunque il faro di questa squadra. La sua forza di volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile ed aiutare è eccezionale. Ha fatto bene in allenamento ieri e partirà con noi, così come sta bene Ante. Siamo pronti per la partita di domani".

Non ci sarà invece Bennacer, come riferito da Pioli in conferenza: “Non sarà disponibile per domani perché nel derby ha avuto una distorsione alla caviglia e non è riuscito a recuperare". Sandro Tonali dovrebbe essere sicuro di avere un posto da titolare, con al suo fianco Kessie. L'ivoriano ha vinto il ballottaggio con Brahim Diaz, che verrà utilizzato a gara in corso. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il numero 79 del Milan in questa stagione ha messo a segno 5 gol, a fronte di nessun assist regalato ai compagni. Un rendimento molto inferiore rispetto a quello della scorsa stagione, quando mise a segno ben 13 gol e 16 assist. Le presenze sono 26 per un totale di 1973 minuti complessivi giocati in campo. La partenza dei rossoneri è fissata per domani mattina in aereo, per poi trasferirsi in hotel per il pranzo. Nel tardo pomeriggio infine avverrà il trasferimento all'Olimpico.