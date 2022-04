Sarri: “Milan squadra difficile da affrontare. Mi aspetto una gara diversa”

L’allenatore biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Milan.

Mancano sempre meno ore al big match di domani sera tra Lazio e Milan , in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 20:45. In attesa della gara, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Ecco le parole del mister biancoceleste:

Che gara si aspetta? "Me l'aspetto diversa dalle altre, a fine primo tempo abbiamo rovinato tutte e due le partite con il Milan. È una squadra che ha queste caratteristiche, ti possono fare male anche se non stanno dominando, spero naturalmente di vedere un match diverso".

Sulle condizioni di Milinkovic-Savic: "Ieri ha fatto tutto con noi, tra quelli colpiti dall'influenza sembrava tra quelli messi meglio. Ma ho visto ricadute, gente sfebbrata che poi l'ha ripresa. Fino a domani non so chi potrà giocare o meno".

Sul momento di Zaccagni: "Penso non sia cambiato nulla, in una stagione un giocatore può rendere un po' meno per alcuni tratti, è normale. Sembra che fisicamente sia impossibile essere al top per più di 20 giorni, noi facciamo uno sport in cui non si può puntare su un singolo evento, abbiamo 50 eventi da rispettare che sono le partite. Ad alcuni si arriva al top, ad altri meno".