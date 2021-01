Verso il Toro: Calhanoglu, l’esito degli esami e la lotta di Zlatan

MILANO – Nuova grana per il tecnico rossonero, Stefano Pioli. Dopo aver dovuto rinunciare a Rebic e Krunic contro la Juventus causa Covid, ora sotto i riflettori finisce Hakan Calhanoglu. A quanto emerso nelle ultime ore infatti, l ‘ex Bayer Leverkusen infatti ha rimediato una forte contusione alla caviglia nel corso della sfida con i bianconeri. Con ogni probabilità dunque, il turco salterà la sfida di sabato con il Toro. Hakan è poi in forte dubbio per quella di Coppa Italia sempre contro i granata di martedì. Brutta notizia dunque per Pioli, che recupererà però Sandro Tonali per il centrocampo rossonero.

LE CONDIZIONI DI IBRA E L’OBIETTIVO CHE SI AVVICINA – Hakan Calhanoglu non è però l’unico rossonero in infermeria. Colui che l’ha occupata più tempo in questa stagione, lo conosciamo bene. Ma lo stesso sembra essere sulla via del recupero. Al 99%, Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli nemmeno per il match di domani sera contro il Torino a San Siro. A riferirlo è questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese spiega che si punta a convocarlo per la successiva sfida di Coppa Italia sembra contro i granata in programma martedì sera.

COME SI ARRIVA AL TORINO – Il Milan di Pioli era astato inarrestabile fino alla scorsa partita. vValevole per la 16^ giornata di serie A, contro la Juventus a Torino, è arrivata la prima sconfitta in campionato per 3-1. Il Toro è invece in un momento di forma come mai nel corso della difficile stagione che sta attraversando. La squadra guidata da Giampaolo si è ripresa e nelle ultime quattro gare ha conquistato sei punti grazie ai pareggi contro Roma, Bologna e Napoli e alla larga e convincente vittoria contro il Parma.

