Verso Hellas Verona-Milan, le parole di Juric in conferenza stampa

MILANO – Ivan Juric, tecnico dei veneti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa pre Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” della città scaligera.

“Cosa servirà per fare risultato contro il Milan? A me il progetto tecnico del Milan piace molto e Pioli è bravissimo. Giocano molto bene, occupando spesso l’area di rigore avversaria e sfruttando le loro qualità nel dribbling. I 16 rigori che gli sono stati assegnati? Non è un dato sorprendente, visto che entrano spesso e con facilità nell’area di rigore avversaria. Contro di loro dovremo fare un passo ulteriore in avanti rispetto alle ultime gare: a Benevento abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo anche commesso alcuni errori che se ripetuti ci possono costare caro. Dovremo fare la partita perfetta per essere competitivi e sperare che non la facciano anche loro.

Se abbiamo fatto un salto di qualità dal punto di vista della continuità di prestazioni e risultati? Noi nei primi mesi abbiamo attraversato delle difficoltà e i ragazzi sono stati stupendi, ora però le nostre prestazioni sono sicuramente migliorate. A Benevento abbiamo avuto la sensazione di dominare la gara e abbiamo preso consapevolezza dei grandi miglioramenti fatti rispetto alla gara d’andata. Ora però è importante che i ragazzi non si rilassino e rimangano concentrati.

Se Tameze sarà della gara? Dovrebbe esserci, ha avuto solo un affaticamento al polpaccio, successivo ai crampi per i quali ha dovuto uscire anzitempo a Benevento. Oggi ha svolto l’allenamento e la mia intenzione è quella di schierarlo, visto che sta attraversando un momento di forma davvero positivo. Chi giocherà tra Lazovic e Dimarco? Causa infortunio e Covid, Lazovic ha avuto bisogno di un po’ di tempo per ritrovare forma e brillantezza, ma non c’erano dubbi sul suo valore. La forza di una squadra è il contributo di ognuno: Dimarco è stato strepitoso e ci ha risolto anche qualche partita, ora però credo sia giusto sfruttare il buon momento di Darko. Chi giocherà in difesa? Penso di confermare gli stessi uomini per permettere loro di affinare ulteriormente la sintonia e i meccanismi.

Lo stop di Vieira? Mi dispiace si sia fatto male durante un riscaldamento pre-partita. Lui è un centrocampista unico nella nostra ‘rosa’ per caratteristiche e so che può dare tanto alla squadra. Spero di riaverlo a disposizione dopo la sosta.

Se sono soddisfatto delle ultime prestazioni di Faraoni? Nell’ultimo anno e mezzo Faraoni è diventato un giocatore completo: copre l’intera fascia, difende bene e fa anche gol. Gli pesava un po’ non aver segnato a inizio stagione, ora però ha fatto due gol nelle ultimissime partite: ha raggiunto un livello molto alto, spero possa continuare così.

Se Zaccagni e Barak hanno bisogno di riposo? Zaccagni lo vedo bene, esplosivo. Barak per come giochiamo è imprescindibile, non abbiamo giocatori che possano sostituirlo nel modo di interpretare la gara. Si integra benissimo con Tameze.

Se possiamo pensare all’Europa? Credo ci sia una differenza importante tra le prime sette squadre del nostro campionato e le altre. Anche se stiamo facendo molto bene, non siamo al loro livello. Per noi la cosa più importante è anzitutto garantirci la salvezza, ma ciò non toglie che ai ragazzi chieda sempre il massimo: possiamo giocarci qualcosa di speciale, se ci riusciremo o meno è un altro discorso. Ma dobbiamo continuare ad andare al massimo.

Se il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Penso proprio di sì. La strada è ancora lunga. Il Milan quest’anno ha dimostrato di essere una squadra forte, bella, dinamica, organizzata. Sì, sono ancora in corsa“.