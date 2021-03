Serie A, Verona-Milan: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Milan in piena emergenza per la gara di domani contro l’Hellas Verona, soprattutto nel reparto offensivo. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Mario Mandzukic e Ismael Bennacer, tra le fila meneghine mancherà anche Ante Rebic, costretto a fermarsi a causa di un’infiammazione all’anca. Mister Stefano Pioli ha deciso di convocare il giovane Emil Roback. Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tătărușanu.

Difensori: Davide Calabria, Diogo Dalot, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori.

Centrocampisti: Samuel Castillejo, Brahim Díaz, Jens Petter Hauge, Franck Kessié, Rade Krunić, Soualiho Meïte, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali.

Attaccanti: Rafael Leão, Emil Roback.

PIOLI IN CONFERENZA – “L’Hellas sta svolgendo una grande stagione. Juric si è dimostrato ancora una volta bravissimo: anche cambiando tanti giocatori è riuscito a mantenere una squadra molto competitiva. Questo Verona va affrontato con grande concentrazione, non è un caso che abbia fermato la Juventus e battuto Atalanta, Lazio e Napoli. Dovremo stare attenti, muovendoci bene”.

L’OBIETTIVO – “E’ il nostro percorso che ci interessa. Vedremo a fine maggio dove saremo arrivati. Come ho sempre detto pensiamo partita dopo partita, sempre con la voglia di portare a casa il risultato. Non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri. Concentriamoci su ciò che dobbiamo fare noi”.

SUL PAREGGIO CON L’UDINESE – “Secondo me è sbagliato parlare di atteggiamento, perché la squadra ha comunque dato tutto mercoledì sera. Purtroppo a livello di qualità non siamo stati quelli di Roma. Con l’Udinese non siamo riusciti a mettere in campo qualità e ritmo. E’ comunque una tappa che fa parte del nostro percorso di crescita. Siamo orgogliosi di essere la squadra più giovane di tutto il campionato: per poter imparare e migliorare ulteriormente, bisogna passare anche attraverso determinate difficoltà”.