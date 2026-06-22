Ora che il nuovo schema organizzativo del Milan può finalmente avviare il mercato, sarà fondamentale seguire i suggerimenti di Ruben Amorim. L'allenatore appena arrivato, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, avrebbe già espresso una richiesta specifica alla dirigenza, ossia il nome di Pedro Gonçalves, attaccante classe 1998 con cui ha collaborato in passato allo Sporting Lisbona. Considerando le sue qualità, il portoghese potrebbe rappresentare il sostituto sulla fascia sinistra di Rafael Leão, il quale ha recentemente rivelato più volte il desiderio di lasciare il Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione riguardante la cessazione del contratto di Massimiliano Allegri con il Milan, valido fino al 30 giugno 2027, dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Una volta chiariti gli ultimi dettagli, si attenderà l'ufficialità e in quel momento l'allenatore livornese potrà firmare con il Napoli, con cui ha già un accordo da diversi giorni. Gli è stato offerto un contratto triennale del valore di 4,5 milioni di euro a stagione, con ulteriori bonus in caso di vittoria del campionato e qualificazione in Champions League.

Il rientro di Chukwueze

Il giocatore esterno, che torna dal prestito al, sarà valutato in ritiro dae, considerando le numerose operazioni che il Milan dovrà affrontare, potrebbe rimanere nel club.ha preso una decisione dopo vari giorni di riflessione riguardo il futuro dell'area sportiva del. La scelta finale è stata di non affidare il settore calcistico a un nuovo responsabile, ma invece di supportare una struttura interna che coinvolga diverse persone chiave nelle decisioni strategiche principali. La figura più significativa sul piano tecnico sarà quella diL'allenatore, nel suo ruolo di manager, avrà il compito di identificare le necessità della squadra, mettendo in evidenza i reparti da rinforzare, le caratteristiche richieste e i profili ideali per realizzare il progetto tecnico del club. Una volta ricevuti questi suggerimenti, il reparto scouting e il team dedicato all'analisi dei dati entreranno in azione. Il loro compito sarà quello di trovare i calciatori che meglio si adattano alle esigenze dell'allenatore, senza dimenticare i vincoli economici stabiliti dalla società.

Il nuovo comitato strategico sarà composto da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A rafforzare la struttura ci sarà anche l'apporto esterno del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, chiamato a fornire il suo supporto nelle valutazioni. È necessario considerare anche l'aspetto sportivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei giocatori che potrebbe restare al Milan è Samuel Chukwueze. L'esterno, che torna dal prestito al Fulham, sarà valutato durante il ritiro da Amorim e, vista la moltitudine di attività che il Milan avrà da gestire quest'estate, è plausibile pensare che rimarrà in rosa, specialmente per sfruttare le sue capacità come attaccante di fascia.

Allegri verso la risoluzione

, attualmente in vacanza in Sardegna, è entusiasta e pronto a intraprendere questa nuova avventura alla guida del. Rispetto alla sua ultima esperienza con il, ci saranno alcune novità nel suo staff:, il preparatore dei portieri, non sarà più parte della squadra in quanto continuerà la sua carriera alla Fiorentina, e ancheche potrebbe diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, non dovrebbe seguirlo.