Verona 0-2 Milan, le dichiarazioni di Krunic nel post partita

MILANO – Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 0-2 del suo Milan a Verona.

SkySport

SULLA PARTITA: “Ci mancavano tanti giocatori importanti ma abbiamo fatto vedere ancora una volta di essere un gruppo, una famiglia, reagendo alle situazioni difficili“.

SUL SUO PERIODO PERSONALE: “Devo ringraziare la società che ha fiducia in me. In passato ci sono stati momenti brutti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me, ma ora mi sto riprendendo. Posso aiutare la squadra in diversi ruoli, ascolto quello che dice lui per dare il massimo. Il gol vale tanto ma soprattutto valgono i tre punti contro una squadra forte”.

Le parole di Pioli

SULLE ASSENZE – “Ci tengo a sottolineare che gli ultimi due infortuni non sono muscolari, derivano da traumi contusivi dalla gara con l’Udinese, sia Rebic sia Theo. E’ da settembre che giochiamo ogni tre giorni, tante energie spese, soprattutto a livello mentale, abbiamo dimostrato di esserci, di crederci”.

SUL GRUPPO – “Vince il Milan, siamo una squadra, siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme ma anche quando mancano giocatori importanti. Non siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, le difficoltà ci aiutano a crescere. Conosciamo pregi e difetti, stiamo migliorando per aumentare le nostre qualità”.

CLASSIFICA – “Noi guardiamo a noi stessi, siamo consapevoli delle nostre qualità. Il cammino è difficile, gli avversari sono forti. E’ la partita migliore che abbiamo fatto contro il Verona, è quella in cui abbiamo sofferto meno. Adesso ci aspetta una gara molto difficile in Europa League ma molto stimolante“.