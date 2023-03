Veron promuove Retegui per la Nazionale: “Può fare il caso di Mancini”

Juan Sebastian Veron ha parlato di Mateo Retegui in ottica Nazionale italiana. Sentite le sue parole sulla nuova speranza azzurra

Redazione Il Milanista

Mateo Retegui è la nuova speranza azzurra in ottica Nazionale. L'attaccante è un calciatore classe '99 argentino naturalizzato italiano, centravanti del Tigre in prestito dal Boca Juniors. Di lui ha parlato Juan Sebastian Veron in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Juan Sebastian Veron su Mateo Retegui — "Un classico centravanti che sta imparando ad adattarsi al calcio moderno. Oggi il centravanti non è più il giocatore che sta in mezzo all’area di rigore ad aspettare il pallone. Si deve muovere con tutta la squadra, deve dettare i tempi dei passaggi, deve sapere quando andare incontro al centrocampista e quando, invece, è necessario attaccare la profondità. Ecco Mateo, adesso, sta imparando questa lezione. Non dimentichiamo che finora ha sempre giocato in Argentina, non conosce l’Europa, gli manca un’importante esperienza internazionale".

Ancora le sue parole — “Se Retegui è pronto per la Nazionale? Non si è mai pronti per la nazionale italiana, che è una delle più gloriose e vincenti del mondo. Però lui può dare un contributo importante, soprattutto alla luce del fatto che adesso, in Italia, ci sono poche prime punte che possono fare al caso di Mancini". Queste le parole di Juan Sebastian Veron in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.