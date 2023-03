Mercato Milan / Retegui, sì! E Gazzetta rilancia: “25 milioni per…” | News

Arrivano infatti nuove conferme: il Milan si muove per Mateo Retegui . Ventitreenne italo-argentino, è stato convocato da Mancini per i prossimi impegni della Nazionale ed è reduce da un periodo d’oro. Capocannoniere con il Tigre lo scorso anno, in questa stagione è già a sei gol in altrettante gare disputate. Un talento cristallino per il quale Maldini e Massara si sono già mossi concretamente.

Non è un segreto infatti che la dirigenza rossonera abbia inviato i propri scout in Argentina per seguire Retegui da vicino. Sull'attaccante è arrivato anche l'ok diPioli, che ne apprezza particolarmente le caratteristiche. Il contratto scadrà nel dicembre 2024 e il Milan potrebbe accelerare le trattative per provare a portarlo sotto la Madonnina in estate. In tutto ciò, però, attenzione perché il profilo dell'italo-argentino non è l'unico seguito dalla dirigenza meneghina. Sulle pagine della Gazzetta, infatti, arriva la conferma di un altro grosso nome nei piani di ds e dt