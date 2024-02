Vernazza: “In Italia il 16-18% del tifosi è razzista senza neanche saperlo”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il noto giornalista Sebastiano Vernazza che sul tema razzismo ha detto: "Lo stadio come zona franca, al di sopra di ogni legge. Là dentro facciano come gli pare, tanto... È il brodo di coltura del razzismo. Quel 16-18 per cento pensa che sì, in fondo, gli urlatori razzisti sui campi da pallone sono ragazzi, che danni volete che facciano con i loro comportamenti sbagliati, al massimo vogliono innervosire gli avversari, i guai veri sono altri”.