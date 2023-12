Vernazza: “Il Milan può recuperare in Serie A, non siamo neanche a metà”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il noto giornalista Sebastiano Vernazza che ha detto: "Il Milan è lontano sei punti dalla cima, distanza non incolmabile alla 14ª giornata. In campionato viene da due vittorie consecutive, contro Fiorentina e Frosinone, ottenute in casa con un atteggiamento pragmatico, dettato dall’emergenza infortuni e dalla squalifica di Giroud. Nel mezzo, la batosta in Champions contro il Borussia, mazzata che ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi".