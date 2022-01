Vernazza: “Allegri aveva torto, l’errore dell’arbitro è macroscopico”

Il noto giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato della partita tra Milan e Spezia giocatasi ieri sera a San Siro

“Allegri s’è sbagliato, il calcio non l’ha inventato il Diavolo, perché se così fosse il Milan avrebbe vinto la partita. Invece l’ha persa nel recupero, in pochi minuti, quando è passato dal possibile 2-1 all’1-2 certo in una maniera che resterà negli annali. Non si può che cominciare da qui, dal macroscopico errore dell’arbitro. Marco Serra che con onestà intellettuale ha alzato le braccia nel segno delle scuse ha avuto un riflesso esagerato: avrebbe dovuto trattenere il fischio per il fallo di Bastoni su Rebic e, sull’onda del vantaggio, concedere il gol segnato da Messias. Serra però ha fischiato e nel calcio della Var, in cui si può ritornare indietro da molte situazioni, non è ammesso correggersi su un fischio come quello di ieri sera”. Queste le parole del noto giornalista Sebastiano Vernazza che ha parlato della partita tra Milan e Spezia giocatasi ieri sera e soprattutto del macroscopico errore del direttore di gara Marco Serra. Sebastiano Vernazza che ha parlato alla Gazzetta dello Sport.