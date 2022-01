Calabria a MTV: “Dovevamo chiuderla prima. Serra? Sbagliare è umano”

Ecco le parole di Davide Calabria a MilanTV dopo la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia di Thiago Motta

Sul match - “Una partita che dovevamo chiudere molto prima, ma che avevamo comunque vinto. C’è stato un episodio che è difficile da commentare, anche l’arbitro si è accorto subito dell’errore. Probabilmente era quello più dispiaciuto, non se l’aspettava neanche lui. Siamo stati stupidi poi a prendere il secondo gol, dovevamo evitarlo”.

Sulla sconfitta: “Potrà esserci da insegnamento questa cosa del chiudere prima le partite, oggi abbiamo avuto tante occasioni. Ora abbiamo due big match, che, seppur con qualche assenza, affronteremo nel migliore dei modi. Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche in questi giorni, abbiamo il tempo di analizzare questa partita per preparare quella con la Juve”.

Sull’errore di Serra: “È umano sbagliare, non mi va di crocifiggere nessuno. Sbagliamo noi e sbaglia anche l’arbitro, ha capito della cag**a, purtroppo è successo. Dispiace perché avevamo fatto gol ed era finita, meritavamo la vittoria. Dovevamo chiuderla prima, analizzeremo gli errori. Chiudiamo questa partita e voltiamo pagina”.

Sulle sue condizioni: “Sono riuscito ad allenarmi a casa. Mi è dispiaciuto che, rientrando dall’infortunio, sono stato contagiato, non mi era mai capitato prima. Ho fatto la quarantena tranquillamente e mi sono allenato, avevo la terza dose quindi non ho avuto complicazioni. Sono riuscito a tenermi in forma, ora spero di recuperare il prima possibile la brillantezza del campo”.