Verde chiama il Milan: “Conosco Massara, sarebbe un onore per me”

Il giocatore dello Spezia Daniele Verde chiama il Milan in vista della sessione estiva di calciomercato che si aprirà

“Quando è stato fuori per infortunio si sentiva che qualcosa poteva mancare al Milan. Brava la dirigenza ad aggiudicarsi il profilo giusto che in poco tempo ha fatto dimenticare un campionato come Gianluigi Donnarumma. Dida lo sta aiutando tantissimo, è stato un portiere top, ha scritto la storia del Milan e la sua esperienza la sta tramandando a Maignan. Con un maestro così si può sempre crescere e migliorare. Fanno una bella coppia. Il campionato, nel bene o nel male, lo stanno decidendo i portieri. È un po’ come quando il centravanti non realizza un gol ma con un peso maggiore. Alcuni errori si stanno rivelando abbastanza decisivi, come quello di Radu in Bologna-Inter ad esempio, e altri interventi provvidenziali per incamerare punti”.