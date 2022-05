Calciomercato Milan / Nessuno se lo aspettava, ma Maldini ci riproverà

La stagione è vicina ai titoli di coda e per i rossoneri c'è in ballo un traguardo che definire cruciale è riduttivo. La squadra di Pioli è tornata a splendere, la gestione di Maldini e Massara negli ultimi anni ha portato il Milan ad essere di nuovo grande.

Nella testa della dirigenza resta sempre l'obiettivo di rinforzare una rosa già solida che però in alcuni reparti ha mostrato delle mancanze. Il reparto offensivo va ringiovanito e Origi potrebbe non essere il solo attaccante che si legherà al Milan in estate.