Ventola: “Non credevo ad un Milan da Scudetto e invece mi sono ricreduto”

L'ex giocatore Nicola Ventola ha parlato del Milan durante il suo consueto collegamento con la Bobo tv di Vieri

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Bobo tv ha parlato l'ex calciatore Nicola Ventola il quale sul Milan ha detto: “Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto, all’inizio non me lo sarei mai aspettato. Da quando però il Milan ha preso il comando della classifica, ero sicuro che non avrebbe più fatto passi falsi. I migliori? La catena di sinistra. Theo Hernandez e Rafael Leao sono tanta roba, non solo per il campionato italiano, ma anche al di fuori potrebbero fare molto bene”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni della Bobo tv dove ha parlato l'ex calciatore Nicola Ventola.

Anche il telecronista Stefano Borghi ha parlato di Milan

A MilanNews.it è intervenuto in esclusiva il noto telecronista Stefano Borghi il quale si è espresso sulla stagione da 10 e lode del Milan e ha detto: “Il lavoro a livello di gestione sportiva è stato straordinario. Hanno affrontato ogni situazione e hanno chiuso operazioni importanti. La situazione Donnarumma poteva essere un handicap significativo, ma la risposta del Milan è stata chiarissima. La dirigenza non solo non si è piegata ma è andata a prendere un portiere formidabile. Oggi si parla tanto di scouting, ma non tutti poi sono così all’avanguardia. Il Milan ha una struttura capillare di altissimo livello, ha una società con delle idee che possono soddisfare”. Queste le parole a MilanNews.it dove è intervenuto in esclusiva il noto telecronista Stefano Borghi il quale si è espresso sulla grande stagione del Milan.

Infine anche Antonio Di Gennaro ha parlato di Milan

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennario ha parlato a TMW Radio e ha detto: “Il Milan deve essere d’esempio per le altre società per come ha vinto questo Scudetto. Ha investito e lavorato bene n prospettiva. In attacco non basta Origi, visto che Ibrahimovic è un punto interrogativo per il futuro. E poi va capito se Leao rimane, un altro attaccante secondo me serve”.queste le sue parole.