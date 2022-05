Calciomercato Milan / Occhi su un top player mondiale!

Paolo Maldini comincia a ragionare sul futuro della squadra campione d'Italia. Il Milan è tornato a vincere uno scudetto dopo 11 lunghissimi anni e ha gettato le basi per un futuro brillante. Un titolo così importante non può che dare una fiducia enorme a tutto l'ambiente e rappresenta un punto di partenza per continuare a crescere.

L'obiettivo dei rossoneri è quello di tornare ad essere competitivi anche in Champions League. In questa stagione il Diavolo è finito al quarto posto in un girone di ferro con Liverpool, Porto e Atletico Madrid. La buona notizia è che con il titolo conquistato verrà sorteggiato come prima fascia nella fase a gironi della prossima edizione della coppa.