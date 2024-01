Da domani al via la vendita dei biglietti per Milan-Bologna: i dettagli

Dalla giornata di domani partirà la vendita dei biglietti per la partita tra Milan e Bologna, in programma sabato 27 gennaio alle ore 20:45

Il mese è iniziato con due vittorie contro Cagliari ed Empoli . L'ultimo impegno invece sarà quello contro il Bologna . Il sito ufficiale del Milan ha fornito le informazioni sui biglietti. I dettagli: "Il mese di gennaio del Milan si concluderà a San Siro davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Bologna , in programma sabato 27 gennaio alle 20.45 e valevole per la 22esima giornata di Serie A . I precedenti sono 183 e sorridono ai rossoneri che guidano il confronto con 87 vittorie contro i 50 successi dei felsinei e 46 pareggi a completare il conteggio.

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€ in alcune zone dello stadio.