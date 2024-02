Van Basten: “Milan? Che fortuna aver trovato un grande club come questo”

L'ex rossonero Marco Van Basten ha parlato dei rossoneri alla vigilia di Lazio vs Milan. Sentiamo tutte le sue parole

Lorenzo Focolari Redattore 29 febbraio 2024 (modifica il 29 febbraio 2024 | 16:15)

In esclusiva al canale Youtube di Carlo Pellegatti ha parlato L'ex centravanti rossonero Marco Van Basten che ha detto: “L'importanza che la mia figura ha per i tifosi del Milan ancora oggi? Anche per me è la stessa cosa. Siamo stati fortunati ad aver trovato un grande club, un grande stadio, una grande società, un grande presidente ma soprattutto dei grandi giocatori”.

Ancora le sue parole — “Difensori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti… Italiani ed olandesi insieme creavano un gruppo molto particolare e forte. Siamo riusciti a vincere tanto nel mondo, in Italia ed in Europa. Credo che noi possiamo essere soltanto felici e grati verso gli altri giocatori per aver trovato un'amalgama del genere”.

