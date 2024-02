“Il Milan pensa a En-Nesyri e David”, le ultime news di calciomercato

Continua il casting in attacco per il Milan di Stefano Pioli. In estate la priorità della dirigenza rossonera è quella di prelevare dal mercato un profilo internazionale che sia in grado di apportare al club maggiore qualità. Ecco che questa mattina il Corriere dello Sport ripropone due nomi di centravanti che potrebbero fare al caso del Diavolo: "Il club valuta En-Nesyri e David del Lilla". Jonathan David è un vecchio pallino di Moncada. Il suo contratto andrà in scadenza 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare con il Lille che, tra l'altro, è in ottimi rapporti con il Milan. Un altro nome in voga è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe '97 oggi al Siviglia. Anche lui va in scadenza nel 2025: in estate si potrebbe acquistare anche per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Attenzione però, perché in queste ore è esplosa un'altra clamorosa bomba in casa rossonera. Milan-Arabi, l'annuncio fa sognare i tifosi: "Svolta vicina! Pare che..." <<<