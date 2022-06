Valentini: “Mancini ha tutte le carte in regola per ricostruire l’Italia”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato a Tutto Mercato Web Radio. Sentite le sue parole sull'Italia

In esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà su Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini il quale sull'Italia ha detto: "Non puoi imporre a delle società delle regole che facciano giocare i giovani. E' un problema culturale. Alcuni giocatori che hanno vinto l'Europei, hanno giovato poi ai club. I settori giovanili oggi sono pieni di stranieri non selezionabili per la Nazionale anche per colpa di un Decreto Crescita che Gravina ha chiesto che venga abolito. Ma su questo la Lega fa una resistenza passiva. Capello ct? Ha detto che non è sul mercato. Io ritengo che Mancini abbia tutte le qualità per ricostruire la Nazionale, ma è una scelta che deve fare lui, da solo, con pieno senso di responsabilità". Queste le parole in esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà su Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.