Calciomercato Milan | Bomba dalla Spagna: “Sostituto di Leao esplosivo”

Gerry Cardinale ha incontrato la dirigenza ed il tecnico Pioli e fra le priorità per la prossima stagione ci sarebbe quella di blindare Leao. Peccato che l'agente del numero 17 rossonero stia alzando esageratamente le richieste per il rinnovo. Non basteranno più i 4,5 milioni di cui si parlava pochi mesi fa. Mendes ne chiede fra i 6 e i 7. La tensione fra le parti potrebbe salire e lo strappo non si può eslcudere.