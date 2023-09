Valenti: “Un privilegio allenare ragazzi come Colombo al Milan”

Durante la sessione estiva di calciomercato il Milan è cambiato molto. In casa rossonera sono arrivati tanti volti nuovi e altri sono partiti. Lorenzo Colombo , dopo il prestito dello scorso anno a Lecce, è andato di nuovo in prestito, stavolta al Monza .

A proposito del tema dei giovani italiani, il Corriere dello Sport ha intervistato Giovanni Valenti, ex allenatore delle giovanili del Milan. Le sue parole: "I talenti ci sono. Quando ho fatto il vice allenatore in U19 vedevo che i giovani spagnoli, portoghesi e olandesi erano nella seconda squadra, i nostri in Primavera, dove gli Under 18 non giocano perché ci sono 5 fuoriquota".