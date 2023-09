News Milan | Non solo David: il sogno di mercato è un fenomeno da 50 milioni

1 di 2

Grossi obiettivi di calciomercato per il Milan

Mercato Milan, news su un colpo top per l'attacco.

In vista delle prossime sessioni di mercato, il Milan punta all'acquisto di un nuovo centravanti che sia giovane ma già molto forte e le ultime news che stanno orbitando in ambiente rossonero lo confermano pienamente. Il club di Via Aldo Rossi infatti vuole muoversi per tempo, visto che si tratterà di un colpo di calciomercato veramente grosso e importante.

Il punto è che il Milan sarà chiamato a sostituire un totem come Olivier Giroud, non uno qualsiasi. E visto che il carisma e la leadership del centravanti francese non si possono comprare al mercato, la strategia del Milan sarà quella di puntare tutto sulla qualità e sulle prospettive dei suoi obiettivi.

David nel mirino del Milan, ma c'è anche un altro enorme sogno di mercato

Il primo nome sulla lista della spesa - che sta circolando con tanta frequenza in questi giorni in ambiente Milan - è quello di Jonathan David del Lille. Il 23enne canadese con passaporto statunitense ha tutto: grandi qualità tecniche, fisicità, velocità, esperienza in Europa e - soprattutto - è abituato a fare tanti gol.

Un profilo pronto subito ma anche di prospettiva. E che, oltretutto, andrebbe nuovamente a strizzare l'occhio al mercato americano, fattore che i vertici del Milan tengono sempre in grande considerazione. Insomma, David sarebbe il colpo perfetto, anche perché è in scadenza nel 2025 e dunque il suo prezzo (60 milioni di euro) potrebbe scendere nei prossimi mesi. Il Milan però guarda anche in altre direzioni e pensa pure alle possibili alternative. Una di queste è rappresentata da un altro fenomeno che sarebbe sulla lista dei sogni di mercato del Milan <<<