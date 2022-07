Ursino: “Maldini e Massara ci vedono lungo: De Ketelaere fortissimo”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino il quale si è espresso su Charles De Ketelaere e ha fatto i complimenti al Milan per volerlo portare a Milanello: “Come sempre, al Milan hanno le idee chiare. Maldini e Massara sono bravi. Prima o dopo raggiungeranno l’obiettivo. De Ketelaere è fortissimo. Può spostare gli equilibri ”. Queste le parole, in merito a Charles De Ketelaere, in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino.

“Quella rossonera è una maglia prestigiosa che va rispettata e onorata non ogni domenica ma nel quotidiano. Poi penso che la squadra rispecchi sempre il proprio allenatore. Io sento un senso di responsabilità molto forte nei confronti della società. I ragazzi sono in un’età molto importante, ad un bivio della loro carriera dove decidere cosa voler fare da grandi. Per intraprendere questa professione, la più bella del mondo, bisogna fare dei sacrifici, essere professionali e soprattutto bisogna meritarselo, perché non siamo in una prima squadra, con i ragazzi cercherò di essere il più sincero possibile, e di dargli una mano in qualsiasi momento. Troveranno un amico e un compagno su cui fare affidamento, però su determinati valori non si transige”. Queste le sue parole a Milan tv.