Il CT dell’U21 della Germania: “Thiaw? Con Pioli sono in contatto da mesi”

Redazione Il Milanista

Malick Thiaw, arrivato al Milan quest’estate dallo Schalke 04, è il capitano della nazionale tedesca Under 21. Il suo commissario tecnico Antonino Di Salvo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua stagione.

Il CT italo-tedesco, in particolare, si sofferma proprio sul contatto con l’allenatore rossonero: “Con Pioli sono in contatto da mesi. Ci telefoniamo sempre dopo le partite della Germania e sono anche stato a Milanello a gennaio. Crede nel ragazzo, sa che ha belle caratteristiche e mi ha detto che si stava ambientando. Con sincerità, non credevo che questo momento arrivasse così presto”.

Poi, a Di Salvo viene chiesto come abbia consigliato Thiaw al Milan: “Parlare coi ragazzi è il mio compito, soprattutto quando giocano meno o hanno qualche problema. In questi mesi ci siamo confrontati spesso, gli avevo suggerito di pazientare perché il Milan è un grande passo rispetto allo Schalke 04: parliamo di un top club. I primi tempi non sono facili, bisogna conoscere un Paese nuovo e un calcio diverso”.

A tal proposito, prosegue: “Doveva guadagnarsi la fiducia di Pioli, è stato molto attento e ha sfruttato le occasioni: adesso non esce più dal campo. I mesi senza giocare li ha vissuti lavorando e mantenendo la calma. Ha avuto anche un po’ di fortuna, come in occasione delle due stoppate negli ultimi minuti contro il Verona, a inizio stagione. Ha mostrato subito il suo senso della posizione, entrando con la testa giusta. Per i giovani, in Italia non è facile. La difesa a 3 lo ha aiutato“.