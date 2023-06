Calciomercato Milan / Pellegatti svela: “All’80% arriva lui!” | Le percentuali

Tante news e altrettanti nomi si stanno rincorrendo senza sosta per quanto riguarda il calciomercato del Milan . Questa sessione - come spesso vi abbiamo raccontato - sarà particolarmente incandescente, come confermato già dai primissimi movimenti sul mercato del club rossonero. E il grosso - ovviamente - deve ancora arrivare.

Per fare ordine tra tutti i nomi in ballo tra possibili cessioni e nuovi colpi, inauguriamo questa nuova rubrica di calciomercato del Milan in collaborazione con Carlo Pellegatti, che ci svela in esclusiva tutte le percentuali di chi parte e di chi invece può sbarcare a Milano nel prossimo futuro. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con le percentuali di Pellegatti <<<