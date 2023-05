Le ultime – Manca poco al big match dell’Allianz Stadium; Intanto Asensio…

Non solo campo

No, perchè oggi ci sono state voci di un interessamento di Paolo Maldini per Marco Ansensio. Il trequartista spagnolo si svincolerà il 30 giugno dal Real Madrid e sarà libero di accasarsi altrove. Staremo a vedere. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio da sei milioni a stagione che vorrebbe. Non pochi per le casse del Milan.