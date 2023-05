News Milan / Addio CDK, Pellegatti: “Ho saputo che…” | Calciomercato

Calciomercato in fermento in casa Milan , con news e indiscrezioni che continuano a rincorrersi giorno dopo giorno. Carlo Pellegatti , noto giornalista di fede rossonera e sempre molto vicino all'ambiente Milan, ha svelato novità molto importanti in merito sul suo canale YouTube. Dal mercato in entrata al futuro di Charles De Ketelaere .

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, Pellegatti ha sottolineato che i due nomi più caldi in assoluto in questo momento sono Ruben Loftus-Cheek e Daichi Kamada. Suggestione Asensio invece sullo sfondo e ancora tutta da confermare, mentre le piste Frattesi e Milinkovic decisamente più difficili e lontane, almeno in questo momento. Ma la novità più pesante rilanciata dal collega riguarda il futuro di CDK: ecco tutti i dettagli <<<