Le ultime – Chukwueze oggi a Milano! Per Musah manca ancora qualcosa..

Vediamo le ultime da Milanello per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Yunus Musah

Per lo statunitense ci è stato un piccolo intoppo nella trattativa. L'offerta da circa 18 milioni di euro complessivi non basta al Valencia. La situazione di stallo è simile a quella che ha portato Tijjani Reijnders in rossonero. La sensazione è con un piccolo rilancio il Diavolo porterà a casa l'obiettivo.