Mercato Milan, Pedullà dà l’annuncio a sorpresa: “Ecco chi può arrivare ora”

Preso Chukwueze, i rossoneri starebbero spingendo ancora per Yunus Musah, individuato come il pezzo mancante per completare alla perfezione il centrocampo di Stefano Pioli. Sulla lista di calciomercato del Milan per la mediana ci sono comunque anche altre alternative importanti a Musah. Ma ci sono pure sorprese e nomi che potrebbero tornare di moda improvvisamente. Il noto esperto di mercatoAlfredo Pedullà ha infatti parlato proprio di un possibile colpo a sorpresa sul quale il Milan starebbe lavorando in queste ultime ore <<<