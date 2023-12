Milan, le ultime sulle condizioni di Kjaer e Sportiello: il punto

Da Milanello arrivano novità dai due giocatori de Milan che sono fuori per infortunio: ecco il punto su come stanno e sul rientro in campo

In questa fase della stagione, il Milanaffrontando una vera e propria emergenza infortuni. Tra i diversi giocatori che stanno lavorando per tornare a disposizione ci sono anche Simon Kjaer e Marco Sportiello.

E da Milanello arrivano delle novità su entrambi. Come riportato da Sky Sport infatti, il secondo portiere rossonero ha ripreso a lavorare sul campo. Il suo rientro, senza forzare, è previsto per metà dicembre.

Il centrale danese invece va verso il forfait per la partita di Bergamo contro l'Atalanta. Il difensore rossonero si era fermato per un problema catalogato come affaticamento, ma è fermo dal 25 ottobre e ha saltato 7 partite.

