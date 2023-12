Alessio: “Conte non ha preclusioni, potrebbe accettare il Milan”

Tra gli allenatori che al momento sono senza squadra, uno dei più importanti e titolati è Antonio Conte . Il tecnico salentino sta aspettando l'occasione giusta e c'è stato anche un accostamento al Milan , in caso di esonero di Pioli .

Le sue parole: "Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui certamente è un grandissimo professionista e lo ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni di fronte a un progetto importante. Come è andato all'Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto".