Milan, ufficiale il prestito di Romero all’Almeria. Il comunicato

L'attaccante argentino passa in prestito al club spagnolo fino al 30 giugno 2024. Le due società hanno rilasciato dei comunicati ufficiali

Il calciomercato di gennaio è nel pieno del suo svolgimento. Il club rossonero si sta muovendo su diversi fronti. A proposito delle uscite, il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito di Luka Romero all'Almeria .

Il comunicato: " AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Luka Romero all'UD Almeria . Il Club rossonero augura a Luka le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Anche il club spagnolo ha comunicato l'ufficialità dell'arrivo dell'argentino: "Luka Romero è biancorosso. L'UD Almería e l'AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione . Benvenuto!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.