UFFICIALE – Rebic lascia il Milan. Arriva l’annuncio del Besiktas

Il Besiktas ha annunciato di aver avviato le trattative per acquistare Ante Rebic dal Milan. Leggiamo il comunicato ufficiale

Ormai ci siamo: Ante Rebic è sempre più vicino a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore del Besiktas. L’annuncio è arrivato dallo stesso club turco, che ha pubblicato sul sito una nota ufficiale. Si legge: “Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha riferito alla Public Disclosure Platform che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic".

Ora per lui inizia una nuova avventura in Turchia. L’attaccante è in attesa di svolgere le visite mediche di rito e di apporre la firma sul contratto. Il croato percepirà 500 mila euro più bonus a stagione, fino ad arrivare a un massimo di 2 milioni.