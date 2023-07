Bremer teme il Milan: “Sanno giocare a calcio e lotteranno per lo Scudetto”

Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e sul mercato delle dirette rivali ha detto: "Il Milan ha fatto un mercato davvero importante, prendendo giocatori come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek e si è rinforzata molto”.

“Al Milan sanno giocare a pallone, sono bravi nello stretto e hanno attaccanti molto forti. Lotteranno per il titolo insieme all' Inter e al Napoli , ma ci vogliamo essere anche noi". <<<Il Milan pensa ad un altro colpo di mercato. Ecco chi vuole comprare Giorgio Furlani per il prossimo anno!>>>

Infine un pensiero sui giovani della Juventus

"Ci sono giovani che possono crescere, da Fagioli a Miretti a Gatti e mi ci metto anche io, che posso fare di più. Mi sentirò soddisfatto se riuscirò a tornare ai livelli di due anni fa. Anche se ero già in Italia, qui alla Juve ho avuto bisogno di un anno per ambientarmi". Queste le dichiarazioni del centrale brasiliano bianconero in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. <<<Fode Ballo-Touré è in uscita dal Milan. La società rossonera sta parlando con diverse società, sia in Italia che all'estero. Ecco però cosa manca per il suo addio!>>>