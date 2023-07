Ufficiale, Luka Romero è un nuovo giocatore del Milan!

Il Milan ha ufficializzato il proprio terzo acquisto estivo. Si tratta di Luka Romero , talento argentino classe 2004 che arriva a parametro zero dalla Lazio . Il nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera scadrà il 30 giugno 2027. Ora starà a Pioli valutare se trattenerlo oppure farli fare un anno in prestito.

Il comunicato ufficiale per l'arrivo di Luka Romero

"AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Nato a Victoria de Durango (Messico) il 18 novembre 2004, Luka cresce nel Settore Giovanile del Maiorca con cui debutta in Prima Squadra nel giugno 2020, collezionando 9 presenze e 1 gol. Nel 2021 si trasferisce in Italia, alla Lazio, con cui totalizza 21 presenze e 1 gol. Luka Romero vestirà la maglia numero 18".