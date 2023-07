Mercato Milan, Moncada è una furia: “Sta per chiudere altri 3 colpi!” / News

Con la remunerativa cessione di Sandro Tonali, il mercato del Milan è pronto a spiccare il volo. I rossoneri hanno già chiuso per Sportiello (bloccato da tempo), per il giovane talento Luka Romero e soprattutto per Ruben Loftus-Cheek. Ma siamo solamente all'inizio di questo calciomercato che, come confermano le ultime news, sarà decisamente incandescente per il Milan.