UFFICIALE – Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi!

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha parlato dando le ultime news in merito a Bologna vs Milan di domani. Ufficiale il rinvio...

È ufficiale. Dopo ore di summit prima ufficiosi e poi ufficiali è arrivata la decisione finale. Il CdA d'emergenza convocato negli scorsi minuti dalla LEGA ha deciso che la gara Bologna vs Milan prevista per domani sera alle ore 18:00 allo stadio Dall'Ara è rinviata a data da destinarsi.

Partita da recuperare nei prossimi mesi

Bologna vs Milan sarà dunque da recuperare nelle prossime settimane. Anzi, nei prossimi mesi. Le date disponibili per recuperare il match non sono infatti tante. I calendari fittissimi delle due squadre non danno molte chances utili. L'obiettivo è trovare una data utile all'interno del 2024.