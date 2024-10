Milan News – Leao ha deciso: annuncio improvviso sul futuro | Mercato

Il tema Leao è sempre centrale e tra i più discussi in assoluto in casa Milan. Il portoghese, nonostante le enormi qualità e potenzialità, sta faticando a lasciare il segno con continuità e alcuni suoi atteggiamenti - dentro e fuori dal campo - fanno rumore. Le ultime, forti scelte di Fonseca hanno acuito ancor di più questa situazione, che però dovrà trovare una soluzione definitiva entro stretto giro. Nel frattempo, su Rafael Leao continuano ad aleggiare tantissime news di calciomercato, con diversi top club che sarebbero particolarmente interessati (Barcellona e PSG su tutti). Quale futuro dunque per il numero 10 rossonero? Proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio improvviso che risponde molto chiaramente a questa spinosa domanda: ecco i dettagli <<<