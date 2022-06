Ufficiale, Biglia all’Istanbul Basaksehir: l’ex Milan resta in Turchia

L’ex giocatore di Lazio e Milan si è trasferito all’Istanbul Basaksehir. Resta dunque in Turchia, dove già militava dal 2020.

Redazione Il Milanista

Lucas Biglia la prossima stagione vestirà la maglia dell’Istanbul Basaksehir. L’ufficialità è arrivata in queste ore, con il centrocampista argentino che saluta il Fatih Karagumruk per rimanere sempre in Turchia. A 36 anni l’ex calciatore di Lazio e Milan ha deciso di intraprendere una nuova avventura, sempre in Turchia dove milita dal 2020. L’argentino ha militato infatti per quattro stagioni in biancoceleste, vissute da gran protagonista, per poi decidere di trasferirsi in rossonero nel 2017. La sua avventura in Italia si conclude nel 2020, quando decide di trasferirsi in Turchia, arrivando a indossare la fascia da capitano nel club del distretto di Fatih. Il Principito ha giocato anche nella prima squadra dell’Argentina per sette anni: era in campo nella sconfitta nella Finale del Mondiale del 2014, persa contro la Germania ai tempi supplementari.

Come annunciato dal comunicato ufficiale diffuso dalla società con cui ha firmato il nuovo contratto, l'accordo prevede una durata biennale -con opzione per allungare di altri 12 mesi la sua permanenza nel club turco. Si conclude così la sua esperienza con l’ex squadra, con la quale ha disputato 33 partite in Super Lig, mettendo a segno un gol e fornendo quattro assist. Sono state ben sette le ammonizioni ricevute e una espulsione. L’argentino ha preso parte anche nella Coppa di Turchia, durante la quale è sceso in campo per quattro sfide e ha messo a segno un gol e un assist.

Ora inizia per lui un nuovo capitolo della sua vita. Vediamo di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del club ibfk.com: “Il nostro club ha recentemente aggiunto il calciatore argentino Lucas Biglia, che gioca per la squadra di Süper Lig Fatih Karagümrük ed è attualmente in stato libero, al suo roster per due anni con un'opzione per un anno.‎ Vorremmo dare il benvenuto nella nostra famiglia a Lucas Biglia, che ha giocato per importanti club europei come Milan, Lazio e Anderlecht e ha giocato 58 volte per la Nazionale argentina, e augurargli successo con la nostra maglia arancione-blu navy”.‎