Leao futuro del Milan: secondo i bookmakers non ci saranno sorprese

Rafael Leao è destinato a diventare il futuro del Milan. Secondo i bookmakers infatti il portoghese non sarà venduto.

Redazione Il Milanista

Tra i protagonisti assoluti del Milan di questa stagione c’è -senza ombra di dubbio- Rafael Leao. Il portoghese è finalmente esploso con la maglia rossonera e ha condotto i diavoli verso il 19esimo scudetto della propria storia. L’attaccante, che oggi compie 23 anni, ha il contratto in scadenza nel 2024, ma per lui non dovrebbe esserci nessuna sorpresa. Il Milan infatti vuole ripartire da lui e non è disposto a privarsi della sua punta di diamante. Secondo i bookmakers infattiLeao è destinato a vestire ancora a lungo la maglia rossonera. Vediamo di seguito il comunicato di Betclic:

Torino, 10 giugno 2022 - Oggi Rafael Leão compie 23 anni. Per il portoghese, il compleanno arriva in un momento importante della sua finora breve carriera. Impegnato in Nations League con la Nazionale, ma soprattutto reduce dallo Scudetto col Milan, in cui ha recitato una parte del protagonista. Le valutazioni sul mercato sono cresciute, di pari passo con l’attenzione che tante big d’Europa hanno iniziato a rivolgergli. Ma secondo i bookmakers, per Leão non dovrebbero arrivare sorprese di compleanno: il suo futuro dovrebbe essere ancora in rossonero.

Futuro ancora a Milano. Undici gol e dieci assist. Sono solo alcuni dei numeri che riassumono la grande stagione 2021/22 di Leão al Milan. Il talento portoghese è sicuramente tra gli artefici dello Scudetto. Un’annata da protagonista, come si aspettavano i dirigenti rossoneri che su di lui hanno scommesso nel 2019 quando lo hanno portato in Italia. Anche grazie a Leão, il Milan è tornato a vincere il campionato dopo 11 anni e anche la nuova proprietà sembra voler puntare su di lui. Intanto sulla sua permanenza in rossonero punta Betclic che presenta una quota piuttosto bassa: 1.10. Tra le pretendenti più accreditate ci sono il Real Madrid Campione d’Europa a 6 e il Manchester City di Guardiola a 7.50. Tutte in doppia cifra le quotazioni delle altre, secondo Betclic: Paris Saint-Germain a 10, Liverpool a 15, Manchester United a 20, Barcellona e Bayern Monaco a 25, Atletico Madrid e Newcastle a 50. Nel lotto compare solo un’altra italiana: la Juventus a 30.